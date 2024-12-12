Вдова и дочь Вячеслава Добрынина получат миллионы рублей и долги артиста

Прошло два месяца со смерти Вячеслава Добрынина, а недавно появились слухи, что помимо наследства он оставил за собой большие долги. Выплачивать их по закону будут наследники: Ирина Добрынина и дочь Екатерина. Последняя давно проживает с супругом в США.

Как выяснила «Комсомолка», долги сформировались из-за налогов за прошлый год. Их все должны были оплатить еще 2 декабря. Налоги и все пени накапали по транспорту, имуществу, земле. Народный артист это платил исправно до своей смерти. Также у Добрынина мог остаться небольшой долг по налогам после ликвидации ИП. По предварительной информации, всех налогов накапало на миллион рублей.

Однако вместе с этим близкие артиста получат солидное наследство: дом и земельный участок в восемь соток в СНТ в Красногорске, дом в Старой Рузе, трехкомнатное жилье в Хамовниках, машины. По правилам семья вступит в наследство через полгода после смерти Добрынина и разделит все пополам, если в завещании не указано других условий.

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