Вдова Ирина Купченко вспомнила, каким был Василий Лановой до своей смерти

Стоит напомнить, что советский и российский актер театра и кино умер еще несколько лет назад – 28 января в 2021 году. Он скончался возрасте 87 лет из-за коронавирусной инфекции. Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, о чем также пишет портал «Дни.ру» .

В связи с проведением творческого конкурса «Пробуждая сердца», приуроченного к 90-летию со дня рождения Василия Ланового, Ирина Купченко вспомнила, каким был ее муж до своей смерти.

Как выяснилось, он все свободное время от работы в театре и кино отдавал людям. Лановой очень много сделал для каждого, кто в нем нуждался. Например, актер помогал попасть в институт либо же найти место в больнице. И это далеко не все.

Он был скромным, но довольно веселым, а еще, одновременно с этим, смелым и мужественным человеком, как вспоминает Ирина Купченко покойного супруга.