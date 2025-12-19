Вдова из Новосибирска получила пенсию по потере кормильца спустя год ожидания

Ситуация с задержкой пенсии по потере кормильца для вдовы участника СВО из Новосибирска, озвученная Владимиру Путину на «Прямой линии», была решена в течение нескольких часов после обращения главы государства к проблеме. Это показательный пример оперативного реагирования на острый социальный вопрос.

Как сообщают Telegram-каналы, Кристина, потерявшая мужа, не могла оформить положенные выплаты больше года. Отправив обращение президенту незадолго до эфира, она получила результат спустя короткое время: «Пока в шоке», — поделилась своими эмоциями женщина с журналистами, отметив, что все документы были оформлены всего за четыре часа после вмешательства сверху.

Ранее в прямом эфире Владимир Путин публично извинился перед ней за нерасторопность ответственных служб. Сама Кристина, мама двоих детей, выразила надежду, что ее случай поможет и другим женщинам, столкнувшимся с аналогичными бюрократическими преградами в получении социальных льгот после потери кормильца.