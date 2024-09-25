Вдова погибшего на СВО бойца из Ноябрьска осталась без выплат

Жительница Ноябрьска с детьми не может получить выплаты после гибели мужа на спецоперации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.

Супруга военного, погибшего во время выполнения боевых задач на СВО, пожаловалась в прокуратуру. Она отметила, что не получила и не может получить выплаты, включая и положенные для детей по потере кормильца. Семья осталась без материальной помощи.

Информацию передали прокурору Ноябрьска Сергею Полуяхтову на личном приеме. В ведомстве взяли ситуацию под контроль, обещали разобраться и организовали проверку. Решение по выплатам примут в кратчайшие сроки.

Пока неизвестно, по какой причине женщина и ее дети не получили положенные средства в столь тяжелое время.

Ранее сообщалось, что семьям погибших бойцов СВО вручили сертификаты магазина детских товаров в Наро-Фоминске.