Вдова погибшего на СВО бойца из Ноябрьска осталась без выплат
Фото: [Медиасток.рф]
Жительница Ноябрьска с детьми не может получить выплаты после гибели мужа на спецоперации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру.
Супруга военного, погибшего во время выполнения боевых задач на СВО, пожаловалась в прокуратуру. Она отметила, что не получила и не может получить выплаты, включая и положенные для детей по потере кормильца. Семья осталась без материальной помощи.
Информацию передали прокурору Ноябрьска Сергею Полуяхтову на личном приеме. В ведомстве взяли ситуацию под контроль, обещали разобраться и организовали проверку. Решение по выплатам примут в кратчайшие сроки.
Пока неизвестно, по какой причине женщина и ее дети не получили положенные средства в столь тяжелое время.
Ранее сообщалось, что семьям погибших бойцов СВО вручили сертификаты магазина детских товаров в Наро-Фоминске.