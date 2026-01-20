Вдова СВО: кировчанка более года не могла получить третью часть пособия за погибшего супруга

Муж женщины ушел в зону боевых действий в 2022 году и два года спустя погиб. После его гибели вдова должна была получить несколько выплат. Две части компенсации были перечислены, однако третья, завершающая сумма, на ее счет так и не поступила, оставив семью в тяжелом материальном и моральном положении. Добиться справедливости и полного перечисления всех положенных средств россиянке удалось лишь в конце 2025 года. Ключевым шагом, который сдвинул дело с мертвой точки, стало ее официальное обращение в военную прокуратуру. Только после вмешательства надзорного ведомства бюрократическая проволочка была устранена, и долгожданные деньги дошли до адресата.