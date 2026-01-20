Вдова СВО: кировчанка более года не могла получить третью часть пособия за погибшего супруга
В Кирове произошел вопиющий случай задержки положенных по закону выплат семье погибшего военнослужащего. Как сообщает сайт domsovet.tv, местная жительница больше года не могла получить третью часть денежного пособия («гробовых») за своего супруга, не вернувшегося со специальной военной операции.
Муж женщины ушел в зону боевых действий в 2022 году и два года спустя погиб. После его гибели вдова должна была получить несколько выплат. Две части компенсации были перечислены, однако третья, завершающая сумма, на ее счет так и не поступила, оставив семью в тяжелом материальном и моральном положении. Добиться справедливости и полного перечисления всех положенных средств россиянке удалось лишь в конце 2025 года. Ключевым шагом, который сдвинул дело с мертвой точки, стало ее официальное обращение в военную прокуратуру. Только после вмешательства надзорного ведомства бюрократическая проволочка была устранена, и долгожданные деньги дошли до адресата.