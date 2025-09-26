Вдова участника СВО подверглась преследованию за критику властей

В Ленинградской области, в городе Сосновый Бор, местные власти решили привлечь к ответственности вдову участника специальной военной операции (СВО) на Украине Ольгу Шушакову за ее критику. Об этом стало известно порталу 47news.ru.

Ольга Шушакова обратила внимание на неподобающее состояние места захоронения участника СВО и дефицит необходимых удобств — таких как памятные таблички, скамейки и нерегулярные автобусные маршруты из города.

«Нарезали участки, но кроме этого — ничего. Обращалась к местным депутатам, но это ничем не закончилось. После жалоб отца пообещали благоустроить Аллею славы и сделали макет памятника, но потом вышел сюжет по телевизору, где сказали — делать ничего этого не будут», — сообщила Шушакова.

В дальнейшем, комментируя информацию на канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, она охарактеризовала стенд с фотографиями участников СВО, установленный в администрации Соснового Бора, как «убожество». Женщину возмутило, что памятные таблички установлены лишь в честь нескольких бойцов.

По информации издания, после ее высказываний заместитель главы администрации Андрей Рахматов обратился в полицию с жалобой на вдову, с просьбой проверить ее на предмет осквернения памяти военнослужащих и раскрытия персональных данных о количестве не вернувшихся с фронта солдат, что, по его мнению, нарушает существующее законодательство.

Кроме того, согласно изданию, в своей заявке чиновник указал на несоблюдение приказа ФСБ «Об утверждении перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при получении их иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России». Теперь Ольге предстоит давать объяснения.

