Вдвое больше верующих: эксперты поражены реальными темпами воцерковления россиян

Недавние сообщения в средствах массовой информации о резком сокращении числа православных христиан в стране оказались не вполне корректными. Михаил Тюренков, представляющий Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, проанализировал опубликованные цифры и объяснил, почему их нельзя воспринимать как однозначный спад религиозности, пишет Царьград .

Противоречия социологических опросов

Поводом для обсуждения послужило исследование ПСТГУ, проведенное в феврале–марте 2026 года среди 1501 респондента. Согласно этим данным, православными себя считают 65% граждан, тогда как в 2011 году этот показатель достигал 78%. Однако Тюренков подчеркнул, что результаты подобных опросов крайне субъективны и зависят даже от внешних факторов, таких как погода или финансовое благополучие респондентов в момент диалога. Он отметил, что такие колебания отражают скорее переменчивое общественное настроение, чем реальные убеждения.

Номинальная вера против воцерковленности

Спикер пояснил, что большинство опрошенных относятся к категории «номинальных верующих» — людей, которые идентифицируют себя с христианством культурно, но не посещают храмы и не участвуют в таинствах. Эксперт указал на данные фонда «Общественное мнение», согласно которым за последний год число людей, называющих себя православными, выросло с 61% до 65%. По мнению Тюренкова, этот прирост в 4% также носит эмоциональный характер, но опровергает тезис о непрерывном падении интереса к религии.

Качественный рост паствы

Наиболее важным показателем эксперт считает количество воцерковленных граждан. По сведениям ФОМ, за период с 2012 по 2025 год доля людей, которые сознательно и активно исповедуют православие, увеличилась в 2 раза — с 12% до 24%. Тюренков подытожил, что такая тенденция подтверждает эффективность просветительской деятельности Церкви. Он добавил, что для РПЦ приоритетным является именно качество духовной жизни прихожан, а не общая численность формально сочувствующих.