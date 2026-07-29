В Московском областном центре охраны материнства и детства провели операцию девочке, получившей тяжёлый перелом бедра во время катания вдвоём на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По данным ведомства, юную пациентку доставили на скорой помощи после падения, в результате которого она сломала правую бедренную кость в средней трети со смещением. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Федоров пояснил, что бедренная кость — самая мощная в скелете и выдерживает до 300 кг на сжатие, но при боковом ударе ломается, как сухая ветка. В 20% случаев такие переломы грозят замедленным сращением и хроническим болевым синдромом на всю жизнь. Если бы перелом оказался на 4–5 см выше и задел шейку бедра, до 60% подобных травм заканчиваются асептическим некрозом головки, эндопротезированием, повторными операциями и пожизненным ограничением подвижности.

Хирурги выполнили закрытую репозицию с интрамедуллярным блокируемым остеосинтезом: через два небольших разреза в костномозговой канал ввели титановый стержень, зафиксировав его поперечными винтами. Конструкция работает как внутренняя шина — удерживает отломки в анатомически правильном положении, позволяя кости срастаться по стержню, как по рельсам. На пятые сутки после успешной операции девочку выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи напомнили, что катание на самокате требует обязательного соблюдения правил безопасности: необходимо носить защитную экипировку, соблюдать скоростной режим, проверять исправность техники и ни в коем случае не кататься вдвоём.