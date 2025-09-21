Веб-кам модели из Луцка доверили поставки для ВПК Украины на 6,3 млн гривен

Украинская веб-кам-модель Молли Мэй (Наталья Борщевич) стала победителем тендера на поставку антидроновых сетей для военных нужд на общую сумму 6,3 миллиона гривен (около 12 миллионов рублей по текущему курсу). Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал.

Контракт с Херсонской городской администрацией обязывает 26-летнюю предпринимательницу поставить антидроновые сети в Херсон до наступления Нового года. Для выполнения условий государственного контракта Борщевич приобрела грузовой автомобиль, который будет курсировать между Луцком, где базируется поставщик, и Херсоном.

В СМИ установили, что после перехода в сферу оборонных закупок Наталья Борщевич зарабатывала на платформах для взрослых. Ее имя также фигурировало в уголовном деле о распространении порнографии, возбужденном на Украине в 2020 году. Тогда ее обвиняли в демонстрации половых органов перед веб-камерой, однако в конечном итоге она избежала ответственности. Завязала ли она с работой в сфере 18+ не уточняется.

