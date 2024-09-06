Вебинар на тему: «Потребительский экстремизм» проведут для бизнеса Подмосковья

В следующий четверг для подмосковных предпринимателей проведут вебинар «Потребительский экстремизм», на котором они узнают, как действовать с недобросовестными покупателями. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

В качестве спикера на мероприятии выступит адвокат коллегии адвокатов «Sed Lex» Лилия Абдуллина. Зарегистрироваться для участия можно здесь. У участников будет возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чат или заранее по электронной почте: ombudsmenmo@ya.ru (в теме письма нужно указать ВЕБИНАР ПОТРЕБ ЭКСТРЕМИЗМ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+