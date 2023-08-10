Вебинар о коррупции в сфере госзаказа провели для предпринимателей из Московской области

В Подмосковье прошел обучающий вебинар для собственников и руководителей бизнеса, который затронул тему коррупции в предпринимательской деятельности в сфере госзаказа. Его провели по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Владимира Головнева совместно с областной Адвокатской палатой.

На мероприятии в качестве спикера выступил вице-президент Московской коллегии адвокатов «Sed Lex», руководитель экспертной комиссии при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при уголовном преследовании Антон Быков. Он рассказал участникам, какие бывают понятия и виды коррупционных преступлений в сфере госзаказа, о конкурсных процедурах и исполнении госконтракта и не только. Кроме того, в ходе вебинара была отдельно затронута тема конкуренции в экономической деятельности, административной и уголовной ответственности организаций за ее ограничение. С презентацией вебинара можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.