Вебинар о перевозках наливных грузов во флекситанках проведут для предпринимателей Подмосковья

Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в вебинаре Российского экспортного центра (РЭЦ), посвященном перевозкам наливных грузов во флекситанках — эластичных вкладных цистернах, альтернативных традиционным. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В министерстве уточнили, что в ходе мероприятия участникам расскажут о возможностях экспорта наливных грузов с использованием флекситанков, преимуществах технологии и существующих транспортных решениях. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья подумают над внедрением ИИ в работу с обращениями граждан.