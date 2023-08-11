Вебинар о выходе на маркетплейсы пройдет в Подмосковье для предпринимателей

В следующую среду в Подмосковье пройдет бесплатный вебинар «Первые шаги на маркетплейсах. Требования к качеству продукции», сообщили в областном Мининвесте. В нем смогут принять участие предприниматели и самозанятые, которые зарегистрированы в регионе и состоят в реестре МСП.

В рамках вебинара участникам расскажут, как создать аккаунт на площадке маркетплейса, настроить карточки товаров и не только. Кроме того, эксперт центра «Мой бизнес» расскажет о программе по содействию в размещении на маркетплейсах. В качестве спикеров выступят эксперт по работе с российскими маркетплейсами ООО «ТИСЭЙЛ» Татьяна Казакова, руководитель Сертификационного бюро Михаила Соколова и руководитель проектов областного Центра поддержки предпринимательства Мария Семенова. Зарегистрироваться можно здесь.

Отметим, что обучение пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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