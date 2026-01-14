«Вечер от скуки, ночь на операционном столе». В заднем проходе китайца обнаружили 17-сантиметровый батат

В Китае врачам пришлось провести экстренную хирургическую операцию 61-летнему мужчине, чтобы извлечь из его кишечника застрявший корнеплод — батат длиной 17 сантиметров.

Инцидент, информация о котором была опубликована на портале China.com, завершился успешно благодаря своевременному хирургическому вмешательству.

Пациент был доставлен в больницу ранним утром. По его словам, накануне вечером, пытаясь развлечься, он ввел себе в прямую кишку целый батат, после чего лег спать. Ночью мужчина почувствовал резкую боль в брюшной полости. Попытки самостоятельно извлечь инородный предмет руками или через дефекацию оказались безуспешными — овощ продвинулся слишком далеко.

В приемном отделении медики попробовали провести малоинвазивные манипуляции. Сначала они пытались раздробить батат внутри, но его структура оказалась очень плотной. Затем врачи использовали медицинский аналог штопора, однако и этот метод не принес результата. Тогда врачи приняли решение об оперативном вмешательстве. В ходе полостной операции корнеплод был успешно удален.

