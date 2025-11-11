Вечная память: в Котельниках открыли «Парту Героя» в честь погибшего бойца СВО

В школе №2 Котельников появилась «Парта Героя», посвященная выпускнику Владиславу Тебакову. Он окончил школу в 2018 году, занимался вольной борьбой и служил в армии. Владислав принимал участие в СВО, получил серьезные ранения, но вернулся к службе.

30 ноября 2024 года он погиб при выполнении боевого задания. Посмертно Владиславу Тебакову присвоен орден «Мужества».

«Парта Героя» будут занимать ученики, отличающиеся успехами в учебе и активностью в школьной жизни. Проект направлен на воспитание патриотизма и памяти о соотечественниках, отдавших жизнь за мирное будущее страны.