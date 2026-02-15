Вечная слава защитникам: в Подольске почтили память воинов-интернационалистов

В Подольске на площади Славы у мемориала воинам-интернационалистам прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Участники митинга почтили память павших защитников минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника, отдавая дань уважения тем, кто с честью выполнял боевые задачи в горячих точках.

В церемонии приняли участие представители администрации округа, ветераны боевых действий, жители города и юнармейцы школы имени Д. И. Зернова.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель главы округа Александр Мамлай, руководитель Подольского отделения «Боевого братства» Вячеслав Рассамакин, руководитель Братства десантников Владимир Быковский, председатель местного отделения «Ассамблеи народов России» и заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России» Иван Мечишев, председатель комитета Подольского местного отделения общероссийской общественной организации ветеранов Григорий Прямушко, председатель Совета ветеранов Вячеслав Рубцов, а также председатель Совета депутатов Городского округа Подольск, член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков.

Мужество бойцов в локальных войнах и конфликтах — пример истинной доблести. Честь и вечная слава защитникам, чьи имена навсегда вписаны в историю страны и Подольска.

