Вечный двигатель Ганимеда: почему ядро крупнейшего спутника все еще растет

Астрофизики предложили революционную теорию эволюции Ганимеда. Исследование показывает, что спустя 4,6 миллиарда лет недра спутника Юпитера остаются активными, а процесс формирования его металлического ядра продолжается до сих пор, обеспечивая уникальное магнитное поле.

Загадка магнитного динамо ледяного гиганта

Ганимед удерживает статус единственного спутника в Солнечной системе, обладающего собственным магнитным полем. Долгое время наука считала, что источником этого поля служит давно остывшее и полностью сформированное железное ядро. Однако свежие данные компьютерного моделирования заставили ученых пересмотреть эти взгляды. Новая гипотеза гласит, что внутренние процессы дифференциации вещества внутри спутника не завершились в эпоху зарождения планет, а активно протекают в настоящий момент.

Медленное рождение металлического центра

В отличие от Марса или Луны, которые быстро утратили свой внутренний жар и магнитную активность, Ганимед мог изначально формироваться как относительно холодное небесное тело. Моделирование тепловой эволюции показало, что смесь железа и серы в его недрах обладает низкой температурой плавления. В таких условиях тяжелые металлы отделяются от каменистых пород крайне медленно. Вместо того чтобы осесть в центре за первые миллионы лет, жидкий металл миллиарды лет постепенно мигрирует к центру, подпитывая растущее протоядро.

Эволюционные отличия спутников Юпитера

Предложенная теория объясняет, почему соседи Ганимеда — Европа и Каллисто — так на него не похожи. Вероятно, Европа подверглась более интенсивному нагреву, что ускорило формирование ее структуры, в то время как Каллисто остался слишком холодным для запуска подобных процессов. Движение расплавленного металла вниз внутри Ганимеда создает эффект магнитного динамо, который защищает его гигантский подповерхностный океан от космической радиации. Проверить эту смелую гипотезу предстоит миссии JUICE, которая прибудет в систему Юпитера в следующем десятилетии.