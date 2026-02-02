«Вечный» двигатель у немца: в России запустили в продажу авто — убийцу любого «китайца»
Сarexpo: в России возобновили продажи Volkswagen Tiguan
Фото: [Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф]
Российский автомобильный рынок пополнился новой моделью — кроссовером Volkswagen Tiguan L Pro, сборка которого осуществляется в Китае. Автомобиль отличается от европейской версии увеличенной колесной базой, что обеспечило дополнительное пространство для пассажиров второго ряда, пишет carexpo.
Одной из примечательных технических особенностей модели является мультимедийный комплекс, включающий три сенсорных дисплея. Помимо основного экрана, передний пассажир получает персональный дисплей для независимого управления развлекательными и информационными функциями.
Производитель делает акцент на надежности силовой установки, предоставляя на бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра бессрочную гарантию. Агрегат работает в паре с роботизированной трансмиссией DSG и системой полного привода.
На данный момент автомобиль доступен для предварительного заказа, а его стоимость начинается от 4,59 млн рублей, что ставит модель в прямую конкуренцию с одним из лидеров сегмента — Geely Monjaro. Таким образом, возвращение Volkswagen в данный ценовой диапазон может существенно повлиять на предпочтения покупателей, выбирающих среднеразмерный кроссовер.
