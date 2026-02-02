«Вечный» двигатель у немца: в России запустили в продажу авто — убийцу любого «китайца»

Российский автомобильный рынок пополнился новой моделью — кроссовером Volkswagen Tiguan L Pro, сборка которого осуществляется в Китае. Автомобиль отличается от европейской версии увеличенной колесной базой, что обеспечило дополнительное пространство для пассажиров второго ряда, пишет carexpo .

Одной из примечательных технических особенностей модели является мультимедийный комплекс, включающий три сенсорных дисплея. Помимо основного экрана, передний пассажир получает персональный дисплей для независимого управления развлекательными и информационными функциями.

Производитель делает акцент на надежности силовой установки, предоставляя на бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра бессрочную гарантию. Агрегат работает в паре с роботизированной трансмиссией DSG и системой полного привода.

На данный момент автомобиль доступен для предварительного заказа, а его стоимость начинается от 4,59 млн рублей, что ставит модель в прямую конкуренцию с одним из лидеров сегмента — Geely Monjaro. Таким образом, возвращение Volkswagen в данный ценовой диапазон может существенно повлиять на предпочтения покупателей, выбирающих среднеразмерный кроссовер.

Ранее стало известно, как снизить стресс без таблеток.