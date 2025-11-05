«Вечный» фонарь с крыльями: в Подмосковье представили необычную находку с секретом

В экспозиции Щелковского историко-художественного музея, посвященной Великой Отечественной войне, хранится уникальный свидетель эпохи — ветроустойчивый керосиновый фонарь «Летучая мышь». Об этом сообщает REGIONS.

Конструкция, запатентованная еще в середине XIX века, оказалась настолько совершенной, что стала незаменимым атрибутом фронтового быта десятилетия спустя. Пока электричество было роскошью, этот фонарь освещал землянки, штабы и полевые госпитали, не гаснул под дождем и выдерживал шквальный ветер.

Секрет его надежности кроется в продуманной до мелочей инженерной системе. Внутри металлического корпуса скрыта сеть каналов, обеспечивающих постоянный приток кислорода к фитилю и эффективный отвод горячих газов. Эта технология делала пламя невероятно устойчивым, за что в Германии фонарь называли «штормовым», а в англоязычных странах — «ураганным».

Российское же название «Летучая мышь» закрепилось из-за характерной формы стеклянного плафона и каркаса, напоминающих крылья ночного зверька.

«Нашим бойцам в годы Великой Отечественной войны полной заправки хватало на многие часы непрерывного горения, что делало его просто необходимым при отсутствии других источников энергии. Многие экземпляры, произведенные более полувека назад, до сих пор исправно работают», — объяснил коллекционер Николай Белоусов.

Представленный в музее экземпляр датирован серединой XX века. На его стекле сохранились фирменные символы: с одной стороны — мифический пегас, скачущий среди звезд, с другой — изображение летучей мыши и надпись «Fledermaus Patent». Эта деталь подчеркивает его заводское происхождение и международную известность.

