«Ведомости»: два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов за прогулы

Комиссия по регламенту Госдумы рекомендовала досрочно лишить депутатских мандатов Госдумы Василия Власова от фракции ЛДПР и Вадима Белоусова, представляющего в ГД партию «Справедливая Россия – За правду», пишут «Ведомости».

В частности, как рассказал изданию глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский, Белоусов систематически не посещает заседания парламента, а прогулы Власова без предупреждения и уважительной причины составляют не менее 60% заседаний.

«Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. На этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов», - при водится в материале издания.

Теперь дело за комиссией по этике, которая должна начать законодательную процедуру досрочного сложения депутатских полномочий Белоусова и Власова.