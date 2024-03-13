«Ведомости»: «Яндекс» создаст аналог Tinder на основе интересов

Отечественная ИТ-компания «Яндекс» в данный момент занимается созданием собственного аналога зарубежного приложения для знакомств Tinder. В основу российского приложения ляжет подбор кандидатов для свиданий на основе данных об интересах из других сервисов «Яндекса», сообщает издание « Ведомости ».

Кодовое название для будущей утилиты — «Яндекс мэтч». Разработчики предполагают, что приложение будет агрегировать информацию об интересах пользователей из остальных сервисов компании для того, чтобы повысить их шанс на нахождение партнера с такими же интересами.

Тестовые задания для дизайнеров были опубликованы компанией на ряде площадок еще полгода назад. В них упоминалось, что дизайн приложения должен содержать узнаваемую символику и стилистику компании.