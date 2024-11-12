«Ведомости»: крупнейшее предприятие в РФ по производству молока повысило цены

Компания «Вимм-Билль-Данн» с 1 ноября повысила отпускные цены на молоко в упаковках. Как сообщило издание «Ведомости», стоимость увеличится на 3,4%.

Сообщается, что такое повышение цен произошло из-за роста себестоимости, вызванного увеличением расходов по ключевым направлениям производства.

Указывается, что сдержать эту тенденцию возможно лишь при условии расширения объемов производства молочной продукции в России.

«Вимм-Билль-Данн» занимает лидирующие позиции среди производителей молока на российском рынке.

Ранее Росстат зафиксировал скачок инфляции в РФ и рост цен на продукты. Как приводится в отчете, темпы роста цен в категории продовольственных товаров достигли 0,3%.