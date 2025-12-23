Ведро и треск проводки вместо елки: аварийная крыша превратила новогодние праздники жителей в кошмар

В Новосибирске жильцы дома № 7 по улице Рубиновой в Академгородке вот уже шестой год встречают зиму не с предвкушением праздника, а со страхом перед очередным потопом, передает «Om1 Новосибирск» .

Крыша пятиэтажки, официально признанная аварийной еще в 2018 году, ежегодно с наступлением холодов превращается в источник бедствия: тающий снег проникает в квартиры, заливая натяжные потолки и осветительные приборы.

«За весь период снегопада крышу почистили только сегодня. У некоторых жителей потёкли углы, все в панике, проводка трещит», — дополнила сибирячка.

Особенно драматично история звучит в преддверии Нового года. Одна из матерей, проживающих в доме, рассказала, что центральное место в детской комнате у них уже не первый год занимает не елка, а 20-литровое ведро для сбора воды.

Проблема давно переросла в хроническую: постоянные плесень и антисанитария стали привычным фоном жизни, а попытки жильцов добиться ремонта упираются в бюрократическую стену.

Жители предпринимали все возможные меры: коллективные обращения направлялись и в управляющую компанию, и в мэрию Новосибирска, и в прокуратуру Советского района, и даже на имя президента России. Ответы, по их словам, носят формальный характер. Ежегодно из Министерства ЖКХ и энергетики приходят рекомендации за свой счет нанять техническую комиссию для ускорения капитального ремонта, однако ее услуги оцениваются в сумму от 100 тысяч рублей. Собрать такие деньги с 90 квартир, многие жильцы которых — пенсионеры и инвалиды, оказывается невозможным. Единственная реальная помощь за последний месяц — очистка крыши от снега — была проведена лишь после очередного скандала в СМИ.

Редакция Om1 обратилось в мэрию города с вопросами по истории.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе УК установила елку-ромб с неправильным годом.