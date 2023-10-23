Ведущая «Дома-2» Бородина объяснила, почему все реже появляется в программе

Шоу остается популярным, но звезда как будто бы не хочет этим воспользоваться для своего продвижения.

Как пишет портал «Дни.ру», Бородина часто становится предметом обсуждений. И этот раз не стал исключением. Известно, что она побывала в качестве гостьи на авторской программе Павла Воли.

Там она ответила на вопрос комика, объяснив, почему до сих пор числится в проекте и не покидает его окончательно. Муж Ляйсан даже решил пошутить, посоветовав «заложнице» услуги юриста, но все оказалось гораздо прозаичнее.

Выяснилось, что Ксения Бородина принимает участие в самых разных проектах. Также она не забывает про учебу, поэтому успевать «все, всегда и везде» становится довольно сложно. При этом ведущая хочет двигаться дальше.