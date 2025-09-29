Ведущая Джиллиан Майклс ушла с эфира после спора о Израиле

Джиллиан Майклс, известный фитнес-тренер и тележурналист из Соединенных Штатов, неожиданно покинула съемочную площадку своего онлайн-шоу «Ее мнение» (Her Take) во время горячей полемики с коллегами-ведущими по поводу Израиля. По сведениям Sky News, после инцидента телезвезда отказалась от дальнейшего участия в проекте.

Причиной конфликта стало бурное обсуждение конспирологической версии, связывающей Израиль с покушением на американского политического активиста Чарли Кирка. Майклс выразила крайнее недовольство обсуждением ничем не подкрепленных утверждений о том, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы предлагал организации Кирка значительные финансовые средства за продвижение произраильских взглядов.

«Нет никаких доказательств того, что это произошло. Где доказательства?» — заявила возмущенная Майклс.

В ответ на это ее соведущая, Ана Каспарян, обвинила Нетаньяху в использовании покушения на Кирка для достижения личных политических целей, назвав его «плохим парнем». После этих слов Майклс демонстративно сняла микрофон и покинула студию.

Перед уходом она выразила недоумение по поводу того, почему каждый выпуск шоу сводится к критике Израиля, отметив, что не согласна с такой позицией.

Позднее Майклс заявила о своем окончательном решении прекратить участие в шоу. В своем аккаунте в социальной сети X она объяснила свой уход нежеланием поддерживать теории заговора, способные спровоцировать антисемитизм.

