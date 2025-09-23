От ФИФА и УЕФА потребовали отстранить Израиль от международных турниров

Восемь экспертов ООН обратились к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить Израиль от участия в международных турнирах. Об этом со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Моралеса сообщил ТАСС.

Основанием для обращения стало обвинение в «продолжающемся геноциде на территории Палестины».

Ранее, 21 сентября, появилась информация о готовящемся решении УЕФА об отстранении Израиля от всех турниров под эгидой организации. Отмечалось, что соответствующее решение может быть принято во вторник, 23 сентября.

Накануне независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на палестинской территории официально признала действия Израиля в секторе Газа соответствующими определению геноцида.

В докладе комиссии отмечается, что израильские военные «уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы».