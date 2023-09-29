Ведущая «Матч ТВ» рассказала о предложении руки и сердца от футболиста «Локомотива»

На что только не идут некоторые мужчины для того, чтобы сделать предложение своей избраннице максимально романтичным. И, как оказалось, Наир Тикнизян, футболист московского «Локомотива», оказался в числе тех, кто готов на многое. Об этом написала «Газета.ру» .

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», решила рассказать о том, как она сказала «Да» 28 сентября. Тогда же она выложила в своих социальных сетях снимок с кольцом на безымянном пальце. Девушка даже предположить не могла, что этот день станет для нее самым лучшим.

Как выяснилось, Наир Тикнизян сделал девушке предложение на Останкинской башне. Он попросил Яну посмотреть вниз и прочитать, что там написано. Сначала ведущая заметила надпись «Осторожно, скользкий пол». Но потом разглядела огромное полотно и слова «Яна, выходи за меня». Ну как перед этим можно устоять?