Ведущие маркетплейсы запустили акции помощи пострадавшим в Курской области

Популярные российские онлайн-платформы решили оказать поддержку жителям региона. Об этом одна из компаний рассказала на своей странице в социальных сетях.

Так, Авито разработал специальные сервисы, позволяющие быстро организовать временное размещение для вынужденно покинувших свои дома людей. Пользователи сайта или приложения смогут предложить им бесплатное жилье. Кроме того, онлайн-платформа окажет содействие в трудоустройстве в других регионах с проживанием.

Ozon, в свою очередь, начислит пострадавшим 3000 бонусных баллов, которые можно использовать для приобретения необходимых товаров. Также клиенты маркетплейса в Курской области смогут бесплатно продлить срок хранения своих заказов.

В дополнение к этому, Wildberries предоставит жителям региона теплую одежду, постельные принадлежности, детское питание и другие нужные вещи. Ранее сообщалось о том, что этот интернет-магазин начал продавать безрецептурные лекарства.