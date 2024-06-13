Ведущие российские вузы увеличили цены на обучение в следующем учебном году

Сообщается, что рекордсменом в данном случае оказался столичный МФТИ, который поднял цены, в среднем, на 20% на обучение по программам бакалавриата. Таким образом, стоимость программы по прикладной математике и физике увеличилась почти до 470 тысяч рублей вместо 390, указали журналисты. Программа по информатике стала стоить почти 520 тысяч рублей, вместо 432 тысяч рублей в прошлом году, а стоимость «ядерной физики и технологий» подорожала более чем на 100 тысяч рублей, достигнув 605 тысяч, выяснило издание.

Представитель МФТИ заявил, что учреждение в последние годы равномерно повышает стоимость обучения с целью уравнять ее с затратами на подготовку студентов. В следующем учебном году, средняя стоимость обучения в МФТИ достигнет отметки 560 тысяч рублей, передают журналисты.

Известно также, что стоимость обучения в МГИМО вырастет на 4,5-13%, в ВШЭ – почти на 7%, а в СПбГУ – на 4 с половиной.