Ведущий Макаров рассказал о том, что происходит за кадром телешоу «Маска»

Хеллоуин уже позади, но о костюмированных «вечеринках» никто не забыл. В любом случае, напомним, что премьера «Маски» в России состоялась еще первого марта в 2020-м. Уже пошел четвертый год с начала истории музыкального шоу. А с февраля 2024-го зрители НТВ смогут увидеть выпуски юбилейного сезона программы.

Но фанатов не меньше интересует, что же происходит вне съемочного процесса, о чем и рассказал ведущий шоу Вячеслав Макаров. Об этом также пишет портал «Дни.ру». Как выяснилось, проект снимают раз в неделю три месяца в году – февраль, март и апрель. Поэтому устать от съемок невозможно.

Также ведущий признался, что он, как и зрители, не знает, какая звезда переоделась в тот или иной костюм. И хотя продюсеры могут раскрыть эту тайну, в отличие от самих знаменитостей, Макаров решил оставаться в неведении.

К слову, в съемочном павильоне шоу царит не только сугубо рабочая, но и вполне здоровая, приятная атмосфера. И если бы в эфире транслировалось все происходящее вне кадра, то «Маска» имела бы сумасшедшие рейтинги.