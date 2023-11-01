Ведущий Малоземов определил популярную причину переплат за электроэнергию

По словам ведущего Сергея Малоземова, причиной роста расходов на электроэнергию может стать накипь на нагревательных элементах бытовой техники. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что образующаяся в чайниках, утюгах и прочих предметах бытовой техники накипь покрывает нагревательные элементы и способствует повышенному потреблению электроэнергии.

По мнению эксперта, дополнительный расход может достигать 20%.

Он подчеркнул, что образование накипи является естественным физическим процессом. Для минимизации последствий процесса следует применять специализированные средства для очистки нагревательных элементов, вроде антинакипинов.