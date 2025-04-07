Ведущий телеканала BBC минуту молча смотрел в камеру в прямом эфире

Ведущий программы новостей на британском телеканале BBC Мэттью Амроливала оказался в центре внимания после неординарного инцидента, произошедшего в прямом эфире. На протяжении почти одной минуты он молча смотрел в камеру, сообщило издание The Sun.

Отмечается, что это произошло в результате технической ошибки во время показа рекламного ролика другого шоу. Зрители ожидали продолжения новостного выпуска, но вместо этого в эфир вышел трейлер политической программы. Амроливала использовал этот момент, чтобы сохранить профессионализм и молча смотреть в объектив камеры, ожидая восстановления связи.

После окончания ролика ведущий извинился перед зрителями, объяснив, что в студии произошел технический сбой.

Этот эпизод напомнил зрителям о ряде других забавных инцидентов на телеканале BBC. Например, ранее ведущий Гетин Джонс потерял равновесие и упал, катаясь на роликах в прямом эфире. Из-за этого он получил травмы.

Ранее сообщалось, что ведущий радио «Маяк» Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет.