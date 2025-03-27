Умер актер и радиоведущий Алексей Веселкин

Известный теле- и радиоведущий Алексей Веселкин скончался в Москве на 64-м году жизни. Он на протяжении последнего года болел раком, об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Веселкин работал ведущим на радио «Маяк», где на протяжении нескольких лет работал в детском шоу «Хочу все знать». Также он вел несколько программ на телевидении и вдобавок играл в театре и снимался в кино. За это он был удостоен звания заслуженного артиста России. Более года назад у него диагностировали рак крови.

«Веселкин умер в своей квартире в московском Митино поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. Алексей до последнего верил, что вылечится, и хотел работать в эфире, хотя сил уже не было», — указал микроблог.

По имеющимся данным, тело умершего обнаружила его жена, когда вернулась домой около полуночи. После этого приехали медики и диагностировали смерть артиста.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался известный ведущий и режиссер Константин Цивилев. Он ушел из жизни в 59 лет.