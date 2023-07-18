Веер и земляника. Пассажиры забыли более 400 вещей в поездах ЦППК за полгода

В Центральной ППК рассказали, какие вещи забывали пассажиры поездов за минувшие шесть месяцев. В общей сложности, в вагонах составов было забыто свыше четырехсот предметов.

В большинстве случаев пассажиры забывали вещи в поездах Казанского, Курского, Рижского и Белорусского направлений. Наибольшее число потерь пришлось на прошлый месяц.

Люди часто оставляли в поездах сумки и пакеты, ключи и наушники, телефоны и зарядные устройства. Но встречались и необычные находки. К примеру, один из пассажиров оставил банку земляники, другой – веер, а третий – бутыль воды объемом девятнадцать литров.