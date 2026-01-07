Вейпы и кальяны попадут под запрет в парках: для курильщиков готовят новые меры

Предлагается не только повысить размер денежных взысканий, но и существенно расширить перечень территорий, на которых будет полностью запрещено потребление табака, никотинсодержащей продукции и использование кальянов. В новую запретную зону могут войти открытые городские пространства: парки, скверы и набережные. Особый акцент делается на защите мест массового отдыха семей с детьми, территорий школ, больниц и спортивных объектов.

Авторы обращения, ссылаясь на поток жалоб от граждан, констатируют неэффективность существующих санкций. Они указывают, что курение, в том числе с применением электронных устройств, в непосредственной близости от детских площадок делает пребывание на свежем воздухе дискомфортным и небезопасным. В инициативе отдельно оговаривается необходимость введения повышенной ответственности за рецидивные нарушения, а также активизации проверок со стороны контрольно-надзорных ведомств.

Ранее врач объяснил, какие народные средства облегчают грипп.