Чем лечиться без таблеток: врач объяснил, какие народные средства облегчают грипп

Теплые напитки с шиповником, морсы, мед, отвары ромашки или липы могут помочь при вирусном заболевании при отсутствии лекарств. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Как отметил эксперт, при этом первостепенными мерами при отсутствии лекарств остаются строгий постельный режим, адекватная гидратация и контроль температуры тела.

«Обильное теплое питье способствует снижению интоксикации и поддерживает нормальную работу слизистых оболочек дыхательных путей. При высокой температуре допустимо использование жаропонижающих средств на основе парацетамола или ибупрофена, строго в рекомендованных дозировках», — пояснил специалист.

По его словам, так называемые «народные методы» могут применяться исключительно как вспомогательные.

«Теплые напитки с шиповником, морсы, мед, отвары ромашки или липы способны частично облегчать симптомы за счет противовоспалительного и потогонного эффекта, однако они не воздействуют непосредственно на вирус. Следует избегать агрессивных процедур, таких как спиртовые растирания или ингаляции с кипятком, поскольку они могут ухудшить состояние», — предупредил врач.

При нарастании одышки, стойкой лихорадке более трех суток, выраженной слабости или нарушении сознания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, так как грипп A (H3N2) часто осложняется пневмонией и требует врачебного контроля, заключил Еременко.

Ранее стало известно, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.