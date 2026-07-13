Вейпы под ударом: Красноярский край готовится запретить «парилки» после федерального сигнала

В Красноярском крае обсуждают возможность серьезного ограничения продажи вейпов и жидкостей к ним. Федеральные поправки, позволяющие регионам самостоятельно запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина, вступят в силу с 1 марта 2027 года, и краевые депутаты уже начали консультации с экспертами.

На минувшей неделе спикер краевого парламента Алексей Додатко вместе с главами профильных комитетов по здравоохранению и экономике Ильей Зайцевым и Егором Васильевым встретились с президентом Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэлем Шагеевым. Участники сошлись во мнении, что вопрос требует комплексной оценки: предстоит соотнести общественное мнение с экономическими интересами бизнеса, а главное — предотвратить попадание никотиносодержащей продукции к несовершеннолетним. В дальнейшей работе над законопроектом парламентарии намерены опираться на позицию медицинского сообщества.