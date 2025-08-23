Вейпы под запретом: какой регион станет первым и что это значит для курильщиков?

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку законодательной инициативы, позволяющей субъектам Федерации самостоятельно вводить полный запрет на электронные сигареты.

. Соответствующее предложение было озвучено губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в ходе встречи с главой государства, состоявшейся в Сарове.

Никитин обратил внимание на тревожную тенденцию роста популярности вейпинга среди несовершеннолетних. Для решения этой проблемы он предложил законодательно наделить регионы правом полностью запрещать оборот вейпов, включая их розничную и оптовую торговлю. Губернатор заявил о готовности Нижегородской области стать пилотным регионом для апробации данных ограничительных мер.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», - ответил президент.

