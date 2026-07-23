Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил распространить запрет на продажу вейпов на пляжах на все российские регионы. Поводом для инициативы стал принятый Саратовской областной думой закон, ограничивший такую торговлю на местных пляжах и ряде других социальных объектов. Комментарий парламентария приводит Агентство городских новостей « Москва ».

По словам Выборного, на пляжах отдыхает много семей с детьми, и запрос на более здоровую и безопасную атмосферу существует давно. Он выразил уверенность, что обсуждение запрета торговли сигаретами и вейпами на таких территориях вполне целесообразно. Ограничение доступности табачной продукции, по мнению депутата, поможет сделать зоны отдыха комфортнее для всех и станет логичным продолжением действующих мер по защите здоровья граждан, а курить при этом можно будет в специально отведенных местах.

Парламентарий подчеркнул, что курение на пляже представляет прямой риск для здоровья окружающих, особенно детей, поэтому ограничительные меры необходимы. Вместе с тем он отметил, что любые запреты работают только при наличии четких правил, информирования общества и реального контроля за исполнением.