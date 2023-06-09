Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны из Красногорска

С солидной датой юбиляра от имени главы городского округа и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Волкова поздравила и.о. первого заместителя главы администрации Наталья Тимошина.

Николай Кузьмич – образец стойкого и смелого человека, искренне любящего свое Отечества и преданного ему. На фронт он ушел совсем молодым человеком. Сначала окончил Арзамаское училище, получил профессию водителя. А потом сразу попал во Вторую Гвардейскую минометную дивизию под Сталинград. После освобождения города, воевал на Прибалтийских, а затем на Белорусских фронтах. Вместе с 34-ой пушечно-артиллерийской дивизией, в которой служил, дошел до Берлина. День Победы, который не забудет никогда, он встретил в немецкой столице.

На пиджаке Николая Кузьмича ярким пламенем Победы горят Орден «Красной звезды» и медаль «За отвагу», медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Как отметила, поздравляя ветерана Наталья Тимошина, за плечами этого человека длинный и славный путь. И сегодня он является примером для подрастающего поколения.

«Николай Кузьмич сам встретил нас, мы с ним очень хорошо побеседовали и конечно же передали самые лучшие пожелания здоровья. Низкий поклон за тот подвиг, который он совершил и продолжает совершать, являясь сегодня примером для многих молодых людей», - сказала Наталья Тимошина.

В честь юбилея Николаю Кузьмичу вручили подарки от администрации и партии «Единая Россия».