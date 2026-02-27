Векторы развития образования обсудили на выездном совещании Общественной палаты в шатурской школе № 2

В шатурской школе №2 состоялось выездное совещание Общественной палаты муниципального округа. Участники встречи во главе с председателем Татьяной Дуровой оценили перемены, произошедшие в учебном заведении после капитального ремонта.

Обновленное здание встречает просторными холлами и светлыми классами, стены которых украшены мотивационными надписями, создающими настрой на успех. Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения и современная система радиооповещения. На этажах появились питьевые фонтанчики.

Спортивный зал полностью преобразился: здесь смонтировали новое освещение, защитные сетки на стенах и потолке, а окна теперь закрываются автоматически. Обеденный зал расширили до 120 посадочных мест, а пищеблок полного цикла оснастили новейшим оборудованием.

Отдельная гордость — центр «Точка роста» естественно-научной и технической направленности с современными лаборантскими. Также в школе функционирует тир, который при необходимости может быть использован как пункт временного размещения.

О стратегии развития образования в округе рассказала и. о. начальника управления образования Наталья Веселова. По ее словам, сегодня государство делает большую ставку на инженерные кадры, поэтому школы усилили преподавание естественных и точных наук. Результаты уже заметны: за последние два года число призеров и победителей олимпиад существенно выросло.

Все школы округа включились в проект «Математические классы Подмосковья». Промежуточные диагностики подтвердили эффективность углубленного изучения предмета. Кроме того, десять школ заключили партнерское соглашение с технопарком «Исток» МИРЭА. Это позволило организовать выездные занятия на высокотехнологичном оборудовании, вовлечь ребят в проектную деятельность и готовить их к олимпиадам. Уже около 280 школьников посещают краткосрочные программы по радиоэлектронике, химии и IT.

Особое внимание уделяется предпрофессиональному обучению. В округе действуют профильные классы: медицинский, психолого-педагогический, IT-, агро, инженерный и предпринимательский. Для качественной подготовки заключены договоры с ведущими вузами и предприятиями.