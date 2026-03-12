Вел странные дела с прихожанами: что натворил отстраненный Нестор экзарха Западной Европы

Священнослужитель лишился поста после признания в нарушении церковных канонов. В письме патриарху он выразил сожаление о действиях, вызвавших соблазн среди верующих, сообщает Коммерсантъ .

Русская православная церковь приняла решение об освобождении митрополита Нестора от обязанностей экзарха Западной Европы. Как сообщает «Коммерсантъ», этому предшествовало письмо священнослужителя на имя патриарха, в котором он признал нарушение церковных правил и принес покаяние.

Митрополит Нестор (Сиротенко) также утратил полномочия по управлению Корсунской епархией. Теперь его обязанности временно перейдут к другим клирикам, а сам он назначен викарным епископом в той же епархии. Руководство Корсунской епархией возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

Отстранение от должности произошло еще в начале ноября 2025 года. Тогда в пресс-службе церкви подтвердили факт начала судопроизводства в отношении Нестора, хотя причины не раскрывались. В своем обращении к патриарху он пояснил, что осознает, какие переживания и соблазн его поступки вызвали в церковной среде, и сожалеет, что подвел многих людей.

Напомним, что сан митрополита Нестор получил в ноябре 2022 года, после чего был назначен экзархом Западной Европы с временным управлением Испанско-Португальской епархией. Нынешние кадровые изменения стали серьезным поворотом в его церковной карьере.