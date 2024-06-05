Великая княгиня Мария Владимировна Романова посетила подмосковный Клин

Глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна Романова побывала в городском округе Клин в рамках миссии милосердия. Она посетила ЦСГ «Клинский» РГСУ и пообщалась с проходящими реабилитацию участниками СВО.

В Центре Социальной Геронтологии «Клинский» на реабилитации находятся 18 участников спецоперации с потерей конечностей. Им помогают пройти сложные физические и психологические процессы, устанавливают протезы и учат ими пользоваться.

Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская, Ректор РГСУ Андрей Хазин, должностные лица Министерства обороны РФ пришли в центр, сопровождая почетную гостью — Мария Владимировну Романову. Ее Императорское Высочество изучила программу реабилитации военнослужащих, пообщалась с ними и вручила награды — Военные Ордена Святителя Николая Чудотворца. Майору Генину Евгению Сергеевичу также даровали личное дворянское достоинство. Он выразил благодарность княгини. Своим визитом она оказала всем большую поддержку.

«Государство попросило вас когда-то прийти защитить нашу родину, нас всех. Я была рада увидеть, что государство будет вам помогать, давать вам возможность жить полной жизнью. Вы защищали Родину. Вы храбро исполнили ваш воинский долг. Спасибо вам за это», — сказала Великая Княгиня Мария Владимировна.

Ректор РГСУ Андрей Хазин отметил, что тяжелое время объединяет россиян. Поддержка бойцов со стороны Великой Княгини, чья семья была в вынужденном изгнании, значит для них очень многое. Несколько слов добавила и глава Клина Алена Сокольская.

«Мы сегодня услышали от ребят географию всей страны - Марий Эл, Новгород, Тверь, Курск, Ханты-Мансийск, Калининград. Я хочу пожелать, чтобы у руководителей на местах была воля к победе и возможность помогать нашим защитникам восстановиться, состояться и реализовать все свои задумки. Главную свою победы вы уже одержали. Теперь мы должны помочь вам стать живой легендой, примером для нашей молодежи. Потом что вы -те, на кого надо равняться», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Отметим, что проект стартовал летом прошлого года в РГСУ. Его реализуют в Клину совместно с Государственным Фондом «Защитники Отечества» и держателем Президентского гранта Союзом «Кибатлетика», разработчика протезов. В проекте реабилитации приняли участие свыше 130 участников СВО.