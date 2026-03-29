Великий пост 2026: как сделать так, чтобы Вербное воскресенье принесло удачу

В понедельник, 30 марта, у православных верующих стартует шестая неделя Великого поста, именуемая неделей ваий или Вербной. Термин «вайи» в церковнославянском языке обозначает пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима устилали путь входящему в город Христу. В отечественной традиции пальму заменила ранневесенняя верба.

Предстоящая седмица содержит два значимых церковных события: Лазареву субботу и праздник Входа Господня в Иерусалим. Четвертого апреля верующие вспоминают евангельское чудо воскрешения Лазаря, скончавшегося за четыре дня до прибытия Иисуса в Иерусалим. Постный устав в этот день допускает употребление рыбной икры, а в праздник Входа Господня в Иерусалим разрешается рыба.

Вечером в субботу в православных храмах проходит всенощное бдение в преддверии Вербного воскресенья. Верующие приносят на службу веточки вербы для освящения. Утром пятого апреля, в день праздника, впервые за период поста совершается литургия Иоанна Златоуста, во время которой также освящается верба.

Рацион шестой недели поста включает каши, овощные и грибные блюда, супы, свежие плоды, ягоды, постные хлебобулочные изделия и макароны, орехи, мед, варенье, горький шоколад. Рыба, икра и морепродукты допускаются в строго определенные дни. Под запретом остаются мясные продукты, птица, яйца, молочная продукция, животные жиры, выпечка с молоком, молочный шоколад и прочие десерты.

Великий пост 2026 года стартовал 23 февраля. Это наиболее продолжительный и строгий пост в православном календаре, длящийся 48 дней и предваряющий Светлое Христово Воскресение. Основная задача этого периода — духовное совершенствование через молитву, покаяние и воздержание от скоромной пищи.

Завершение поста запланировано на субботу, 11 апреля. Уже 12 апреля православный мир отметит главный церковный праздник — Пасху Христову.