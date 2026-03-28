Великий пост и праздник иконы: как правильно провести 1 апреля православным

На шестой седмице Великого поста православная церковь чтит память Смоленской иконы Божией Матери «Умиление». Празднование ежегодно приходится на 1 апреля. Происхождение святыни доподлинно неизвестно: согласно одной версии, образ привезли из Грузии, согласно другой — обрели в смоленском колодце в 1103 году, пишет ОТР.

Особое значение икона приобрела в начале XVII века. Во время польской интервенции 1609–1611 годов воевода Михаил Шеин, превративший Смоленск в неприступную крепость, перенес образ «Умиление» в свой лагерь. Воины и горожане слезно молились о заступничестве, и, как считает церковное предание, благодаря покровительству Богородицы город удалось спасти от полного разорения. В XX веке оригинал святыни был утрачен.

Как пояснил священник Вячеслав Ланский, для православных эта икона является важнейшей святыней, с которой русский народ проходил через различные исторические периоды. По его словам, перед этим образом особенно часто молятся женщины, обращаясь к Богородице о даровании семейного благополучия, чадородии, восстановлении мира в доме и помощи в житейских нуждах.

Поскольку праздник выпадает на Великий пост, верующим рекомендуется продолжать воздерживаться от скоромной пищи и усердно молиться. Священник призвал присоединиться к полноте Русской Церкви и прославить Богородицу через почитание ее смоленского образа, стремясь очистить сердце и освободить место для созидающей любви.

В этот день также вспоминают святых мучеников Хрисанфа и Дарию Римских. На Руси их праздник называли Дарья Грязная из-за активного таяния снега. По народным поверьям, в этот день пробуждается домовой, которого принято задабривать шутками и подарками, а девушки устраивали розыгрыши родных и соседей.