Ряд порносайтов пообещали прекратить свою работу во Франции

По утверждению издания, такое заявление о прекращении действия на французской территории сделала компания Aylo. Ей принадлежат такие сайты, как Pornhub, YouPorn и RedTube, и все они не будут работать во Франции уже со среды, 4 июня. Это становится ответом на действия властей. Париж начинает требовать от всех сайтов, чтобы они проводили возрастную верификацию своих пользователей. Если же разработанная система, с помощью которой человек заходит на портал, признается недостаточной для действительной проверки его возраста, то сайт могут блокировать в принудительном порядке. В итоге руководство Aylo решило добровольно уйти из Франции.

Такой шаг представитель фирмы назвал очень трудным. По его словам, компания впоследствии напрямую обратится ко всем французским пользователям.

Ранее сообщалось, что в Тульской области осудили мужчину за распространение порно с подростками. Он не только публиковал порнофото несовершеннолетних в личных блогах, но и пересылал в сообщениях людям, с которыми знакомился в интернете. По решению суда он проведет 5,3 года в исправительной колонии строгого режима.