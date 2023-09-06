Велофест для активных долголетов прошел в Подмосковье

Велофест для участников программы «Активное Долголетие» прошел на базе спортивного комплекса «Локомотив» в деревне Демихово, на нем собрались представители Орехово-Зуева, деревень Демихово и Федорово, сообщили в областном Минсоцразвития. Инициатором мероприятия выступил Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский».

«Организация велофестиваля для пожилых людей — отличная идея для привлечения старшего поколения к велоспорту и активному образу жизни, поскольку велосипедная езда помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и гибкость, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили в ведомстве.

Всего в мероприятии приняли участие более 30 долголетов. Для них также провели зарядку, флешмоб от танцевального коллектива «Демиховский стиль». Организаторы выразили надежду, что велофестивали станут традиционным мероприятием, которое будет проходить в конце летнего сезона.

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