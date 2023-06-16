Велогонщик из Швейцарии упал на соревнованиях по велогонкам и умер в больнице
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Стало известно, что в Швейцарии проходила шоссейная многодневная велогонка под названием «Тур Швейцарии». На пятом ее этапе произошла страшная трагедия с одним из участников, о чем пишет RT
На соревнованиях выступал местный велогонщик, которого звали Джино Медер. Он исправно преодолевал расстояние пятого этапа шоссейной велогонки, но позже по неосторожности сошел с пути, из-за чего упал и оказался в ущелье.
Там он был обнаружен в воде, находясь без сознания. На месте происшествия медицинский персонал реанимировал мужчину. После этого Медера по воздуху доставили в больницу. Там он умер, прожив всего 26 лет. Информация об этом поступила от команды Bahrain-Victorious.
До этого сообщалось, что молодой боксер получил серьезные травмы в бою и умер от них.