Велопрогулки, детская площадка и живописные виды: как преобразилась набережная Травинского озера
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
В Пушкино завершилось благоустройство набережной Травинского озера. Пространство площадью 4,5 га полностью преобразилось и стало комфортным для прогулок и активного отдыха.
На обновленной территории появились велосипедные и пешеходные дорожки, детская площадка, современные малые архитектурные формы и стационарный туалет. Улучшены освещение и безопасность — установлены камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Также проведены озеленение и расчистка водной глади.
Новая набережная — это место для прогулок, отдыха с детьми и велопрогулок на фоне живописного озера.