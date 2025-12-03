Велопрогулки, детская площадка и живописные виды: как преобразилась набережная Травинского озера

В Пушкино завершилось благоустройство набережной Травинского озера. Пространство площадью 4,5 га полностью преобразилось и стало комфортным для прогулок и активного отдыха.

На обновленной территории появились велосипедные и пешеходные дорожки, детская площадка, современные малые архитектурные формы и стационарный туалет. Улучшены освещение и безопасность — установлены камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Также проведены озеленение и расчистка водной глади.

Новая набережная — это место для прогулок, отдыха с детьми и велопрогулок на фоне живописного озера.