Велотренажер как оружие: житель Набережных Челнов избил сожительницу и получил два года

В Татарстане суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с сожительницей, используя в качестве оружия металлический велотренажер. Об этом « Ленте.ру » сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 22 марта 2025 года в квартире на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. В ходе ссоры с сожительницей мужчина сначала избил ее руками и ногами, а затем продолжил избиение металлическим велотренажером. Ему было предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

На заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.